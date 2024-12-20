Бийол прокомментировал интерес к нему со стороны «Интера»

Экс-игрок московского ЦСКА, выступающий сейчас за итальянский «Удинезе», ответил на вопрос по поводу своего перехода в

«Переход в "Интер"? Мне приятно слышать такие новости. Но в футболе всегда много слухов, поэтому без какой-то конкретики нет смысла что-то обсуждать. Конечно, у меня есть желание поиграть в еврокубках. У меня большие амбиции. Надеюсь, все получится», — цитирует словенца Football-Italia.

Календарь и таблица Серии А

В этом сезоне в Серии А Бийол сыграл 17 матчей, забил 2 мяча и сделал одну результативную передачу. Сейчас на Transfermarkt его оценивают в 18 млн евро. За «зебр» словенец играет с 2022 года.