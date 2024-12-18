Sky Sports: Витор Перейра возглавит «Вулверхэмптон»

По данным авторитетного издания Sky Sports, новым главным тренеромстанет португалец

Он сменит на этом посту Гари О’Нила, уволенного после 16-го тура АПЛ за неудовлетворительные результаты.

Сейчас Витор Перейра является тренером «Аль-Шабаба», но руководство «волков» согласно заплатить саудовскому клубу £ 800 тыс за расторжение контракта.

Календарь и таблица АПЛ

Как сообщает источник, личный контракт с 56-летним португальцем уже согласован, ему остается только поставить подпись под новым соглашением. Официально о назначении Витора Перейры в «Вулверхэмптон» будет объявлено в течение ближайших 24 часов.