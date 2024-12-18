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    Душан Влахович«Ювентус» — «Кальяри». Онлайн
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    Sky Sports: Витор Перейра возглавит «Вулверхэмптон»

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    По данным авторитетного издания Sky Sports, новым главным тренером «Вулверхэмптона» станет португалец Витор Перейра.

    Витор Перейра
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    Витор Перейра

    Он сменит на этом посту Гари О’Нила, уволенного после 16-го тура АПЛ за неудовлетворительные результаты.

    Сейчас Витор Перейра является тренером «Аль-Шабаба», но руководство «волков» согласно заплатить саудовскому клубу £ 800 тыс за расторжение контракта.

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    Как сообщает источник, личный контракт с 56-летним португальцем уже согласован, ему остается только поставить подпись под новым соглашением. Официально о назначении Витора Перейры в «Вулверхэмптон» будет объявлено в течение ближайших 24 часов.

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