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    «Саутгемптон» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Саутгемптон Ливерпуль
    В четвертьфинале Кубка английской лиги последняя команда АПЛ «Саутгемптон» примет лидера чемпионата Англии «Ливерпуль». Клубы проведут встречу на «Сент-Мэри» 18 декабря. Начало в 23:00 мск.

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    «Святые» проводят провальный сезон. Можно с уверенностью сказать, что в этом году клуб ведет борьбу за выживание. В 16 турах АПЛ хозяева набрали только 5 очков. Они не смогли выиграть в последних 6 матчах. 15 декабря «Саутгемптон» потерпел крупное поражение от «Тоттенхэма» со счетом 0:5. Оно стало третьим подряд. Что касается Кубка лиги, то здесь клуб прошел «Кардифф», «Эвертон» и «Сток Сити».

    «Ливерпуль» таки станет зимним чемпионом АПЛ. Команда Арне Слота сейчас лидирует в турнире с отрывом в 2 очка от «Челси». Вдобавок «мерсисайдцы» уверенно показывают себя в Лиге чемпионов, где они также являются лидерами. После победы над «Ман Сити» (2:0) гости слегка забуксовали, прервав свою серию ничьей с «Ньюкаслом» (3:3). 14 декабря «красные» не смогли обыграл «Фулхэм» (2:2). Но в целом клуб хорошо проводит первую половину сезона. В предыдущих матчах турнира «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» и обыграл «Брайтон».

    Прогнозы и ставки

    С учетом того, как «Саутгемптон» провалил матчи против «Челси» и «Тоттенхэма», в этой игре ему не на что рассчитывать.

    • Букмекеры принимают ставки на победу в основное время с коэффициентами 5.90 и 1.53 соответственно. Выход команд в полуфинал оценивается коэффициентами 3.65 и 1.30.

    • Эксперты LiveSport.Ru полагают, что это будет один из самых результативных четвертьфиналов. В своем прогнозе они предложили две ставки на верховой тотал.

    • ИИ спрогнозировал победу «Ливерпуля» с довольно скромным результатом 2:1.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Саутгемптон» — «Ливерпуль» на сайте LiveCup.Run, где помимо этого вы найдете статистику и коэффициенты букмекеров.

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