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    «Борнмут» и «Вест Хэм» поделили очки в матче АПЛ

    «Борнмут» — «Вест Хэм»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Борнмут» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 16-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе гостей единственный гол забил Лукас Пакета на 87-й минуте с пенальти, а «Борнмут» ответил голом Энеса Унала на 90-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Борнмут — Вест Хэм 1:1
    Голы: 0:1 Лукас Пакета (пенальти) (87'), 1:1 Энес Унал (90') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Адам Смит (Тайлер Адамс, 68'), Илья Забарный, Милош Керкез, Райан Кристи, Льюис Кук, Данго Уаттара, Дин Хейзен, Джастин Клюйверт (Филип Биллинг, 80'), Энтойн Семеньо (Дэвид Брукс, 68'), Эванилсон (Энес Унал, 80') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Эдсон Альварес (Крисенсио Саммервилл, 75'), Аарон Ван-Биссака (Кэлан Кейси, 90'), Макс Килман, Константинос Мавропанос, Владимир Цоуфаль, Мохаммед Кудус (Oliver Scarles, 75'), Карлос Солер (Никлас Фуллкруг, 56'), Лукас Пакета, Джаррод Боуэн, Tomas Soucek Предупреждения: Карлос Солер (23'), Эдсон Альварес (62'), Julen Lopetegui (63')

    После этого матча «красно-синие» занимают 6-е место в таблице АПЛ с 25-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на 14-й позиции с 19-ю баллами.

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