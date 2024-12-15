В центральном поединке 15-го тура французской Лиги 1примет на своем поле. Матч начнется в 22:45 по московскому времени.

ПСЖ терял очки в последних двух турах. Речь идет о ничейных результатах с «Нантом» (1:1) и «Осером» (0:0). Тем не менее это никак не повлияло на турнирное положение парижской команды. Она осталась лидером таблицы и сейчас опережает «Марсель» на 4 пункта. Есть все шансы увеличить отрыв. В середине недели ПСЖ провел встречу в Лиге чемпионов с «Зальцбургом» и выиграл 3:0.

«Лион» выиграл 4 матча во всех турнирах. В Лиге 1 клуб победил «Анже» (3:0) и «Ниццу» (4:1), в Лиге Европы «олимпийцы» разгромили «Карабах» 4:1 и победили «Айнтрахт» 3:2. Даже в случае поражения гости останутся на 5-й позиции. Если «Лиону» удастся выиграть, то это поднимет их на 4-ю строчку.

Прогнозы и ставки на игру

Рассмотрим коэффициенты, прогнозы и ставки на поединок. ПСЖ в этом случае фаворит, а «Лион» — андердог.

Букмекеры: 1.34 на ПСЖ, 6.10 на ничью, 8.30 на «Лион».

LiveSport.Ru : редакция сайта выпустила прогноз с коэффициентом 2.05.

: редакция сайта выпустила прогноз с коэффициентом 2.05. Прогноз от ИИ: ПСЖ выиграет матч со счетом 3:1.

Трансляция матча

Смотреть прямую трансляцию матча ПСЖ — «Лион» можно на сайте LiveCup.Run.

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