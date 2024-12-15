Наумов: «Локомотив» сможет побороться за место в тройке

Экс-президент московского «Локомотива»оценил перспективы клуба в текущем сезоне. По его мнению, москвичи могут претендовать на медали.

«Локомотив» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

«У нас претендует на чемпионство один клуб — это "Зенит". Они станут чемпионами. Может, "Краснодар" или "Спартак" дадут какую‑то интригу.

У сине‑бело‑голубых сильнее кадровый, организационный и финансовых ресурс. У "Зенита" длинная скамейка, есть вариативность. У них хватит сил, чтобы завершить сезон на первом месте. "Локомотив" же сможет побороться за место в тройке.

Если железнодорожники займут второе или третье место — это будет большой успех, ведь команда очень молодая и только становится на ноги», — сказал Наумов «Матч ТВ».