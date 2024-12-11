Мостовой: Замена Деограсии на Слишковича — шило на мыло

Экс-капитан сборной Россииназвалглавным кандидатом на вылет из РПЛ.

«Думаю, "Оренбург" является главным претендентом на вылет, там большой разрыв. Им будет тяжелее всего, тем более что первый матч после паузы в Москве со "Спартаком", там шансов немного. Что касается остальных команд, то там шансы на сохранение плюс‑минус равны. Думаю, до последнего тура будет интрига: кто вылетит напрямую, а кто будет играть в переходных матчах.

То есть Слишкович не помог команде? А чем он должен был помочь? Он же не выходит на поле. Зачем тогда убирали Деограсию? Получилось шило на мыло. Бывает, конечно, что тренер приходит и команда начинает хорошо играть. Но тут прошло семь матчей РПЛ, а результата нет. Получается, что не помог», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Босниец Владимир Слишкович возглавил «Оренбург» в октябре вместо испанца Давида Деограсии. Под его руководством команда провела 7 матчей и набрала всего одно очко. Сейчас «Оренбург» идет последним с 8-ю очками. До 15-й строчки и «Ахмата» расстояние составляет пять очков.