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    Мостовой: Замена Деограсии на Слишковича — шило на мыло

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    Экс-капитан сборной России Александр Мостовой назвал «Оренбург» главным кандидатом на вылет из РПЛ.

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «Думаю, "Оренбург" является главным претендентом на вылет, там большой разрыв. Им будет тяжелее всего, тем более что первый матч после паузы в Москве со "Спартаком", там шансов немного. Что касается остальных команд, то там шансы на сохранение плюс‑минус равны. Думаю, до последнего тура будет интрига: кто вылетит напрямую, а кто будет играть в переходных матчах.

    То есть Слишкович не помог команде? А чем он должен был помочь? Он же не выходит на поле. Зачем тогда убирали Деограсию? Получилось шило на мыло. Бывает, конечно, что тренер приходит и команда начинает хорошо играть. Но тут прошло семь матчей РПЛ, а результата нет. Получается, что не помог», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Босниец Владимир Слишкович возглавил «Оренбург» в октябре вместо испанца Давида Деограсии. Под его руководством команда провела 7 матчей и набрала всего одно очко. Сейчас «Оренбург» идет последним с 8-ю очками. До 15-й строчки и «Ахмата» расстояние составляет пять очков.

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