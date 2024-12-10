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    Гвардиола: Я не прошу игроков играть как Криштиану Роналду и Лионель Месси

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на неудачные результаты команды в прошлых матчах.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Мы сами себя наказали во многих матчах, допустив ошибки, которых можно было избежать. Я не виню ситуацию целиком и полностью, но такова жизнь. Мы должны добиваться лучших результатов с теми игроками, которые у нас есть.

    Нас спасет то, как мы играем. Ошибки — это последствия того, что мы не играем так, как должны. Мы должны играть просто, мы должны играть очень просто! Наша сила — в игре с мячом. Наша сила за эти восемь или девять лет была в том, что мы бегали без устали, когда у нас не было мяча, а при игре с мячом были очень терпеливыми.

    Я буду полностью уверен в команде, даже если результаты станут еще хуже, моя уверенность в игроках "Сити" неоспорима. Я всегда уверен в своих игроках, потому что благодаря ним я удостоился чести провести в этом клубе девять лет.

    Я не прошу игроков играть как Криштиану Роналду и Лионель Месси. Не прошу! Они уникальны. Они должны делать то, в чем они хороши», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» идет на четвертом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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