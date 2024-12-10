Гвардиола: Я не прошу игроков играть как Криштиану Роналду и Лионель Месси

Главный тренеротреагировал на неудачные результаты команды в прошлых матчах.

«Мы сами себя наказали во многих матчах, допустив ошибки, которых можно было избежать. Я не виню ситуацию целиком и полностью, но такова жизнь. Мы должны добиваться лучших результатов с теми игроками, которые у нас есть.

Нас спасет то, как мы играем. Ошибки — это последствия того, что мы не играем так, как должны. Мы должны играть просто, мы должны играть очень просто! Наша сила — в игре с мячом. Наша сила за эти восемь или девять лет была в том, что мы бегали без устали, когда у нас не было мяча, а при игре с мячом были очень терпеливыми.

Я буду полностью уверен в команде, даже если результаты станут еще хуже, моя уверенность в игроках "Сити" неоспорима. Я всегда уверен в своих игроках, потому что благодаря ним я удостоился чести провести в этом клубе девять лет.

Я не прошу игроков играть как Криштиану Роналду и Лионель Месси. Не прошу! Они уникальны. Они должны делать то, в чем они хороши», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Сити» идет на четвертом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.