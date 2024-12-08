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    Ташуев: Не дали «Оренбургу» ничего сделать

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев после победы в 18-м туре над «Оренбургом» заявил, что ему не особо понравилась игра его команды, но результатом он остался доволен. А также рассказал о поступке своего ассистента перед этой встречей.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Если брать итог матча, то мне немного не понравился первый тайм, мы начали играть субтильно. Мы предупреждали, но я знаю по опыту, что подумали: "Сейчас легко сыграем". Это мешало.

    Второй тайм сыграли более целостно, забили гол. Было давление, нашли ошибку. В целом не дали сопернику ничего сделать. Правильно сыграли тактически в прессинге. Сегодня главное был результат, мы не думали о красоте футбола, хотя сама игра была бойцовская.

    Напряжение было высочайшее. Ребята — молодцы, выстояли. Я сказал им, что сегодняшняя победа — это заслуга моего помощника Ахмеда. Он раздал малоимущим барашка (смеется). Это не шутка, так было на самом деле. Помолился. Значит, нам помогло это.

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    Говорю о тех вещах, о которых мы иногда думаем. Довольны победой, три очка — самое главное. Футбольный клуб "Ахмат" должен быть выше намного, мы в это верим.

    Кардосо неправильно тактически играл, поэтому в перерыве был заменен. Игра должна быть более эффективна, а он сыграл достаточно субтильно, поэтому решили усилить атакующую позицию, чтобы игрок больше напрягал защитников, не давая им выходить из обороны. Талал вышел и правильно сыграл, надежно, то, что нужно было сделать», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    На зимнюю паузу грозненцы уходят на 15-м месте с 13 очками. Выше «Ахмата» располагается «Факел», у которого на очко больше.

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