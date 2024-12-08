«Рома» — «Лечче»: счет матча 4:1, обзор голов

одержала победу над(4:1) в матче 15-го тура итальянской Серии А.

В составе римлян голы записали на свой счет Алексис Салемакерс на 13-й минуте, Джанлука Манчини на 59-й минуте, Никколо Писилли на 66-й и Ману Коне на 86-й минуте.

Единственный гол у «Лечче» забил Никола Крстович на 40-й минуте с пенальти.

Футбол. Италия. Серия А Рома — Лечче 4:1 Голы: 1:0 Алексис Салемакерс (13'), 1:1 Никола Крстович (пенальти) (40'), 2:1 Джанлука Манчини (59'), 3:1 Никколо Писилли (66'), 4:1 Ману Коне (86') Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини, Матс Хуммельс (Марио Эрмосо, 81'), Эван Н'Дика, Зеки Челик (Сауд Абдул Хамид, 23'), Анхелиньо, Алексис Салемакерс (Никколо Писилли, 56'), Леандро Паредес, Ману Коне, Стефан Эль-Шаарави (Никола Залевский, 81'), Пауло Дибала Лечче: Владимиро Фальконе, Патрик Доргу, Габи Жан (Сантьяго Пьеротти, 65'), Федерико Баскиротто, Фредерик Гильберт, Хамза Рафья (Тете Моренте, 46'), Юльбер Рамадани (Mohamed Kaba, 46'), Лассана Кулибали (Медон Бериша, 65'), Киалонда Гаспар, Никола Крстович, Анте Ребич (Реми Уден, 46') Предупреждения: Алексис Салемакерс (12'), Никола Крстович (69'), Mohamed Kaba (72'), Реми Уден (78'), Ману Коне (87')

После этого матча «Рома» занимает 11-е место в таблице Серии А с 16-ю очками в активе. «Лечче» — на 16-й позиции с 13-ю баллами.