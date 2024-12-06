«Осер» на смог удержать беспроигрышную серию и в прошлом туре уступил на выезде «тулузе» 0:2. Перед этим клуб не проигрывал 5 матчей подряд и в трех последних одержал верх на соперником. В частности, хозяева сыграли вничью 2:2 с «Лионом» и победили «Марсель» 3:1.
ПСЖ ни разу не проиграл в чемпионате. У него 10 побед и 3 ничьи. «Парижане» также прервали свою серию. Выиграв 5 раз подряд, гости сыграли вничью 1:1 с «Нантом». С учетом того, что перед этим ПСЖ проиграл «Баварии» 0:1, чемпиону необходимо выигрывать, чтобы реабилитировать себя после потери очков.
Турнирное положение: «Осер» набрал 19 очков и занимает 8-е место, ПСЖ с 33 очками идет 1-м в таблице, опережая «Марсель» на целых 7 пунктов.
Прогнозы, ставки, коэффициенты
Сюрпризов в оценке соперников нет. ПСЖ — фаворит матча, причем с большим отрывом.
- Букмекеры дают такие котировки: 8.40 на «Осер», 1.31 на ПСЖ, 6.00 на ничью.
- Эксперты сайта LiveSport.Ru уверены, что ПСЖ прорвет в плане результативности и это принесет «парижанам» нужный результат. Узнать ставки на игру можно в прогнозе редакции.
- ИИ считает, что крупного счета не будет. ПСЖ победит со скромным результатом 1:0.
Трансляция матча
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