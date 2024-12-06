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    «Осер» — ПСЖ: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Осер ПСЖ Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    «Осер» примет у себя дома ПСЖ в рамках матча 14-го тура французской Лиги 1. Команды сыграют после «Лилля» и «Бреста» 6 декабря в 23:00 по мск.

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    «Осер» на смог удержать беспроигрышную серию и в прошлом туре уступил на выезде «тулузе» 0:2. Перед этим клуб не проигрывал 5 матчей подряд и в трех последних одержал верх на соперником. В частности, хозяева сыграли вничью 2:2 с «Лионом» и победили «Марсель» 3:1.

    ПСЖ ни разу не проиграл в чемпионате. У него 10 побед и 3 ничьи. «Парижане» также прервали свою серию. Выиграв 5 раз подряд, гости сыграли вничью 1:1 с «Нантом». С учетом того, что перед этим ПСЖ проиграл «Баварии» 0:1, чемпиону необходимо выигрывать, чтобы реабилитировать себя после потери очков.

    Турнирное положение: «Осер» набрал 19 очков и занимает 8-е место, ПСЖ с 33 очками идет 1-м в таблице, опережая «Марсель» на целых 7 пунктов.

    Прогнозы, ставки, коэффициенты

    Сюрпризов в оценке соперников нет. ПСЖ — фаворит матча, причем с большим отрывом.

    • Букмекеры дают такие котировки: 8.40 на «Осер», 1.31 на ПСЖ, 6.00 на ничью.

    • Эксперты сайта LiveSport.Ru уверены, что ПСЖ прорвет в плане результативности и это принесет «парижанам» нужный результат. Узнать ставки на игру можно в прогнозе редакции.

    • ИИ считает, что крупного счета не будет. ПСЖ победит со скромным результатом 1:0.

    Трансляция матча

    Что касается того, где смотреть прямую трансляцию матча «Осер» — ПСЖ, то это можно сделать на LiveCup.Run. На сайте вы найдете большой выбор спортивных событий с аналитикой и коэффициентами букмекеров.

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