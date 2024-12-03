Ла Лига. Как «Лас-Пальмас» обыграл «Барселону»

Лидерство «Барселоны» не кажется уже таким прочным в Ла Лиге. Каталонцы потерпели неожиданное поражение в матче против «Лас-Пальмаса». «Реал» шансом воспользовался и вплотную приблизился к «сине-гранатовым».

Изменения в турнирной таблице

После матчей 15 тура испанского чемпионата первая тройка команд осталась неизменной: «Барселона», «Реал» и «Атлетико».

На четвёртое место поднялся «Атлетик» из Бильбао, а на пятую позицию опустился «Вильярреал». Местами поменялись «Мальорка» и «Осасуна», которые расположились на 6 и 7 строчках соответственно.

На одну ступеньку вверх поднялся «Реал Сосьедад», который занимает 9 место, строчкой ниже расположился «Бетис».

Календарь и таблица испанской Примеры

«Лас-Пальмас» совершил рывок, поднявшись с 17 на 14 место. Команде удалось обойти в турнирной таблице «Леганес» (15 место), «Алавес» (16 место) и «Хетафе» (17 место).

В зоне вылета осталось без изменений: «Эспаньол» — на 18 месте, «Валенсия» — на 19, а «Вальядолид» — на 20.

Провал «Барселоны» шанс для «Реала» и «Атлетико»

Главная сенсация тура — поражение «Барселоны» в испанском чемпионате. «Сине-гранатовые» на своем поле проиграли «Лас-Пальмасу» (1:2).

Несмотря на фиаско каталонцы сохранили за собой первое место в Примере. «Барселона» в 15 матчах набрал 34 очка: 11 побед, 1 ничья и 3 поражения.

«Реал» — «Атлетико» globallookpress.com

На втором месте расположился «Реал», у которого в активе 33 пункта. Королевский клуб на Сантьяго Бернабеу нанёс выиграл у «Хетафе» (2:0).



В составе галактикос голами отметились Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе.

На третьем месте закрепился «Атлетико», мадридский клуб разгромил аутсайдера Ла Лиги — «Вальядолид» (5:0) и набрал 32 балла.

В топе

В ведущую группу команд входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали по 26 пунктов.

В 15 туре чемпионата «Атлетик» из Бильбао выиграл на выезде «Райо Вальекано» (2:1). «Вильярреал» в свою очередь сыграл вничью с «Жироной» (2:2).

Тур №16

Матчи 16 тура чемпионата Испании пройдут с 6 по 9 декабря.

«Барселона» свой поединок проведёт в гостях против «Бетиса», который состоится в субботу, 7 декабря. В этот же «Реал» попытается улучшить турнирное положение в поединке против «Жироны».

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

А ещё лидеры Примеры проведут матчи в рамках 19-го тура: 3 декабря «Барселона» сразится с «Мальоркой», а 4 декабря «Реал» сыграет против «Атлетика» из Бильбао.