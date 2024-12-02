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    «Фиорентина» рассказала о состоянии здоровья потерявшего сознание Бове

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    Пресс‑служба итальянской «Фиорентины» сделала заявление по поводу состояния футболиста команды Эдоардо Бове.

    Эдоардо Бове
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    Эдоардо Бове

    Напомним, на 16-й минуте матча 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером» футболист потерял сознание, его унесли с поля на носилках, а поединок доигран так и не был.

    «Эдоардо Бове провел спокойную ночь, сегодня утром его разбудили и экстубировали. В настоящее время он находится в сознании, бодрствует и ориентируется в пространстве.

    Лечащие врачи подтверждают, что диагностические исследования продолжаются. "Фиорентина" благодарит университетскую больницу Кареджи, всех врачей и персонал за работу, выполненную с большой человечностью и профессионализмом», — говорится в заявлении «Фиорентины».

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