«Фиорентина» рассказала о состоянии здоровья потерявшего сознание Бове

Пресс‑служба итальянскойсделала заявление по поводу состояния футболиста команды

Напомним, на 16-й минуте матча 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером» футболист потерял сознание, его унесли с поля на носилках, а поединок доигран так и не был.

«Эдоардо Бове провел спокойную ночь, сегодня утром его разбудили и экстубировали. В настоящее время он находится в сознании, бодрствует и ориентируется в пространстве.

Лечащие врачи подтверждают, что диагностические исследования продолжаются. "Фиорентина" благодарит университетскую больницу Кареджи, всех врачей и персонал за работу, выполненную с большой человечностью и профессионализмом», — говорится в заявлении «Фиорентины».