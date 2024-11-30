В Лиге 1 у «парижан» все отлично. Они выиграли 10 матчей из 12 и не потерпели ни одного поражения. С 32 очками они уверенно опережают «Монако» в борьбе за лидерство. Сейчас разрыв составляет 6 пунктов.
«Нант» не побеждает в Лиге 1 с середины сентября. Серия состоит из 9 игр, при этом клуб проиграл 4 последних поединка. На данный момент гости находятся в зоне стыков на 16-м месте. У них 10 очков. «Анже», идущий на строчку ниже в зоне вылета, имеет те же 10 пунктов. Так что у «желто-зеленых» есть все шансы оказаться на дне турнирной таблицы.
Прогнозы и ставки
Для ПСЖ игра в Лиге 1 — это отдушина. В этом турнире «парижане» редко встречают проблемы. Выбор фаворита очевиден.
- Букмекеры дают на победу ПСЖ 1.20, тогда как победу «Нанта» они оценивают котировкой 14.0. На ничью они предлагают коэффициент в 2 раза меньше — 7.00.
- LiveSport.Ru дал свой прогноз на эту игру с коэффициентом 2.00. Эксперты сайта ожидают от «парижан» результативный футбол.
- ИИ просчитал, что ПСЖ победит с крупным счетом 5:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Нант» смотрите на LiveCup.Run. Кроме этого сайт предлагает блоки со статистикой, стартовыми составами команд и коэффициентами.
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