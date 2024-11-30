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    ПСЖ — «Нант»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Нант Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Текущий лидер чемпионата Франции ПСЖ примет «Нант» в матче 13-го тура, который будет проводиться в Париже 30 ноября. Старт игры назначен на 23:00 по Москве.

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    В Лиге 1 у «парижан» все отлично. Они выиграли 10 матчей из 12 и не потерпели ни одного поражения. С 32 очками они уверенно опережают «Монако» в борьбе за лидерство. Сейчас разрыв составляет 6 пунктов.

    «Нант» не побеждает в Лиге 1 с середины сентября. Серия состоит из 9 игр, при этом клуб проиграл 4 последних поединка. На данный момент гости находятся в зоне стыков на 16-м месте. У них 10 очков. «Анже», идущий на строчку ниже в зоне вылета, имеет те же 10 пунктов. Так что у «желто-зеленых» есть все шансы оказаться на дне турнирной таблицы.

    Прогнозы и ставки

    Для ПСЖ игра в Лиге 1 — это отдушина. В этом турнире «парижане» редко встречают проблемы. Выбор фаворита очевиден.

    • Букмекеры дают на победу ПСЖ 1.20, тогда как победу «Нанта» они оценивают котировкой 14.0. На ничью они предлагают коэффициент в 2 раза меньше — 7.00.

    • LiveSport.Ru дал свой прогноз на эту игру с коэффициентом 2.00. Эксперты сайта ожидают от «парижан» результативный футбол.

    • ИИ просчитал, что ПСЖ победит с крупным счетом 5:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Нант» смотрите на LiveCup.Run. Кроме этого сайт предлагает блоки со статистикой, стартовыми составами команд и коэффициентами.

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