Текущий лидер чемпионата Францииприметв матче 13-го тура, который будет проводиться в Париже 30 ноября. Старт игры назначен на 23:00 по Москве.

В Лиге 1 у «парижан» все отлично. Они выиграли 10 матчей из 12 и не потерпели ни одного поражения. С 32 очками они уверенно опережают «Монако» в борьбе за лидерство. Сейчас разрыв составляет 6 пунктов.

«Нант» не побеждает в Лиге 1 с середины сентября. Серия состоит из 9 игр, при этом клуб проиграл 4 последних поединка. На данный момент гости находятся в зоне стыков на 16-м месте. У них 10 очков. «Анже», идущий на строчку ниже в зоне вылета, имеет те же 10 пунктов. Так что у «желто-зеленых» есть все шансы оказаться на дне турнирной таблицы.

Прогнозы и ставки

Для ПСЖ игра в Лиге 1 — это отдушина. В этом турнире «парижане» редко встречают проблемы. Выбор фаворита очевиден.

Букмекеры дают на победу ПСЖ 1.20 , тогда как победу «Нанта» они оценивают котировкой 14.0 . На ничью они предлагают коэффициент в 2 раза меньше — 7.00 .

, тогда как победу «Нанта» они оценивают котировкой . На ничью они предлагают коэффициент в 2 раза меньше — . LiveSport.Ru дал свой прогноз на эту игру с коэффициентом 2.00 . Эксперты сайта ожидают от «парижан» результативный футбол.

дал свой прогноз на эту игру с коэффициентом . Эксперты сайта ожидают от «парижан» результативный футбол. ИИ просчитал, что ПСЖ победит с крупным счетом 5:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Нант» смотрите на LiveCup.Run. Кроме этого сайт предлагает блоки со статистикой, стартовыми составами команд и коэффициентами.

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