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    Сможет ли «ПСЖ» разгромить «Нант»?

    «ПСЖ» — «Нант». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 30 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Нант»
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    Брэдли Барколя («ПСЖ»)
    30 ноября в 13-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «ПСЖ» и «Нант». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Нант», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 30 Ноября 2024 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Нант

    Нант

  • Франция. Лига 1
    •

    «ПСЖ»

    Турнирное положение: парижская команда является явным фаворитом в борьбе за чемпионский титул.

    В настоящий момент парижане смогли набрать 32 балла и лидируют в турнирной таблице.

    ПСЖ — Нант: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из Парижа смог 36 раз поразить ворота соперников и только 10 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Франции переиграла «Тулузу» (3:0), «Анже» (4:2), «Ланс» (1:0), «Марсель» (3:0) и «Страсбург» (4:2).

    Календарь и таблица Лиги 1

    Также столичный клуб проиграл «Атлетико» (1:2) и «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: травмированы Лукас Эрнандес и Сенни Маюлу.

    Состояние команды: подопечные Луиса Энрике являются главными фаворитами в борьбе за золотые медали и практически наверняка сможет их вновь забрать.

    Главной задачей «ПСЖ» по-прежнему остается Лига чемпионов, однако в самом престижном клубном турнире Европы пока что дела у команды идут не лучшим образом.

    «Нант»

    Турнирное положение: «канарейки» сейчас находятся в кризисе и опустились в зону вылета.

    В настоящий момент команда из одноименного города имеет в своем активе 10 баллов и занимает 16-е место в турнирной таблице.

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    • Коллектив из Нанта забил 14 мячей, а в свои ворота пропустил 19.

    Последние матчи: в прошлых турах «Нант» проиграл «Гавру» (0:2), «Лансу» (2:3), «Марселю» (1:2) и «Страсбургу» (1:3).

    Только до этого подопечные Жослена Гурвеннека смогли сыграть вничью с «Нантом» (1:1).

    Последняя победа датирована еще 31 августа, когда команда на выезде победила «Монпелье» (3:1).

    Не сыграют: травмирован только Тино Кадевере.

    Состояние команды: сейчас у «Нанта» крайне тяжелая ситуация. Команда находится в кризисе и уже долгое время не может выиграть. По этой причине она опустилась в зону вылета.

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    Думается, что в настоящий момент главной задачей команды является сохранение прописки в элите. «Нант» должен с этим справиться.

    Статистика для ставок

    • «ПСЖ» выиграл 5 последних матчей в Лиге 1

    • «ПСЖ» еще не проигрывал в этом сезоне Лиги 1

    • «Нант» не может выиграть на протяжении 9 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.22. Ничья — в 6.80, победа «Нанта» — в 11.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.43 и 2.85 соответственно.

    Прогноз: «Нант», несмотря на поражения, практически всегда забивает, поэтому предположим, что обе смогут забить.

    Ставка: обе забьют за 2.00.

    Прогноз: «ПСЖ» намного сильнее своего соперника и должен уверенно побеждать в этой игре.

    Ставка: победа «ПСЖ» с форой-2 за 2.00.

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    «ПСЖ» — «Нант»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «ПСЖ» разгромить «Нант»?
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