30 ноября в 13-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «ПСЖ» и «Нант». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Нант», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«ПСЖ»

Турнирное положение: парижская команда является явным фаворитом в борьбе за чемпионский титул.

В настоящий момент парижане смогли набрать 32 балла и лидируют в турнирной таблице.

Коллектив из Парижа смог 36 раз поразить ворота соперников и только 10 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Франции переиграла «Тулузу» (3:0), «Анже» (4:2), «Ланс» (1:0), «Марсель» (3:0) и «Страсбург» (4:2).

Календарь и таблица Лиги 1

Также столичный клуб проиграл «Атлетико» (1:2) и «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы Лукас Эрнандес и Сенни Маюлу.

Состояние команды: подопечные Луиса Энрике являются главными фаворитами в борьбе за золотые медали и практически наверняка сможет их вновь забрать.

Главной задачей «ПСЖ» по-прежнему остается Лига чемпионов, однако в самом престижном клубном турнире Европы пока что дела у команды идут не лучшим образом.

«Нант»

Турнирное положение: «канарейки» сейчас находятся в кризисе и опустились в зону вылета.

В настоящий момент команда из одноименного города имеет в своем активе 10 баллов и занимает 16-е место в турнирной таблице.

Коллектив из Нанта забил 14 мячей, а в свои ворота пропустил 19.

Последние матчи: в прошлых турах «Нант» проиграл «Гавру» (0:2), «Лансу» (2:3), «Марселю» (1:2) и «Страсбургу» (1:3).

Только до этого подопечные Жослена Гурвеннека смогли сыграть вничью с «Нантом» (1:1).

Последняя победа датирована еще 31 августа, когда команда на выезде победила «Монпелье» (3:1).

Не сыграют: травмирован только Тино Кадевере.

Состояние команды: сейчас у «Нанта» крайне тяжелая ситуация. Команда находится в кризисе и уже долгое время не может выиграть. По этой причине она опустилась в зону вылета.

Думается, что в настоящий момент главной задачей команды является сохранение прописки в элите. «Нант» должен с этим справиться.

Статистика для ставок

«ПСЖ» выиграл 5 последних матчей в Лиге 1

«ПСЖ» еще не проигрывал в этом сезоне Лиги 1

«Нант» не может выиграть на протяжении 9 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.22. Ничья — в 6.80, победа «Нанта» — в 11.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.43 и 2.85 соответственно.

Прогноз: «Нант», несмотря на поражения, практически всегда забивает, поэтому предположим, что обе смогут забить.

Ставка: обе забьют за 2.00.

Прогноз: «ПСЖ» намного сильнее своего соперника и должен уверенно побеждать в этой игре.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой-2 за 2.00.