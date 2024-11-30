«Брест» — «Страсбург»: счет матча 3:1, обзор голов

одолел(3:1) в матче 13-го тура французской Лиги 1.

В составе хозяев отличились Кенни Лала на 12-й минуте с пенальти, Матиас Перейра Лаж на 45+1-й минуте и Ромен дель Кастильо на 90+2-й минуте.

У «Страсбурга» единственный гол забил Абдул Уаттара на 85-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 Брест — Страсбург 3:1 Голы: 1:0 Кенни Лала (пенальти) (12'), 2:0 Матиас Перейра Лаж (45 + 1'), 2:1 Abdoul Ouattara (85'), 3:1 Ромен дель Кастильо (90 + 2') Брест: Марко Бизот, Кенни Лала, Жюльен Ле Кардинал, Брендан Шардонне, Массадио Айдара, Махди Камара, Эдмилсон Фернандеш (Уго Маньетти, 50'), Ромен Февр (Абдалла Сима, 67'), Матиас Перейра Лаж (Ромен дель Кастильо, 80'), Мама Бальде (Камори Думбия, 67'), Людовик Ажорк Страсбург: Джордже Петрович, Мамаду Сарр, Гела Дуэ, Сайду Соу, Абиб Диарра (Оскар Переа, 84'), Феликс Лемарешаль (Abdoul Ouattara, 69'), Секу Мара (Жереми Себа, 46'), Диегу Морейра, Дилан Баква, Sebastian Nanasi, Andrey Santos Предупреждения: Мама Бальде (27'), Брендан Шардонне (32'), Секу Мара (41'), Людовик Ажорк (43'), Диегу Морейра (74')

После этого матча «Брест» занимает 10-е место в таблице Лиги 1 с 16-ю очками в активе. «Страсбург» — на 13-й позиции (13 баллов).