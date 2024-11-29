«Реал Сосьедад» обыграл «Аякс», «Твенте» уступил «Юниону» в ЛЕ

Такэфуса Кубо — автор гола и передачи за «Реал Сосьедад» Фото: globallookpress.com
Испанский «Реал Сосьедад» на своем поле обыграл нидерландский «Аякс» — 2:0.
Авторами забитых мячей стали Андер Барренечеа (67-я) и Такэфусо Кубо (85-я).
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Реал Сосьедад — Аякс 2:0
Голы: 1:0 Андер Барренечеа (67'), 2:0 Такэфуса Кубо (85') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо (Хон Арамбуру, 45'), Наиф Агер, Айэн Муньос, Игор Субельдия, Брайс Мендес, Мартин Субименди, Лука Сучич (Беньят Туррьентес, 46'), Такэфуса Кубо (Серхио Гомес, 87'), Микель Оярсабаль (Садик Умар, 87'), Шеральдо Бекер (Андер Барренечеа, 65') Аякс: Ремко Пасвер, Йоррел Хато (Овен Вейндал, 74'), Юри Бас, Йосип Шутало, Девин Ренс, Киан Фитц-Джим (Кристиан Хлинссон, 74'), Джордан Хендерсон, Чуба Акпом, Брайан Бробби (Кристиан Расмуссен, 34'), Бертран Траоре (Джейдон Банел, 65'), Стивен Бергёйс (Бранко ван ден Бомен, 65') Предупреждения: Брайс Мендес (22'), Овен Вейндал (81'), Хон Арамбуру (90'), Айэн Муньос (90 + 2')
Календарь и таблица Лиги Европы
Другая голландская команда «Твенте» уступила бельгийскому «Юнион Сент-Жиллуаз» — 0:1.
Единственный мяч на 11-й минуте забил Мохаммед Фусейни.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Твенте — Юнион 0:1
Гол: 0:1 Мохаммед Фусейни (11') Твенте: Ларс Уннерсталл, Мес Хилгерс (Густаф Лагербильке, 87'), Анасс Салах-Эддин, Юри Регер, Макс Брюнс (Алек Ван Хооренбек, 46'), Гейс Бесселинк (Бас Кюйперс, 46'), Михел Влап, Сем Стейн (Сайфалла Лтайеф, 74'), Дан Ротс (Сэм Ламмерс, 46'), Митчелл ван Берген, Рикки ван Волфсвинкель Юнион: Антони Морис, Росс Сайкс, Кристиан Бёрджесс, Кевин Макаллистер, Софьян Буфаль (Матиас Расмуссен, 63'), Ноа Садики, Шарль Ванхаутте, Мохаммед Фусейни (Элтон Кабангу, 87'), Франьо Иванович (Kевин Родригес, 74'), Анан Халаили, Ousseynou Niang (Коки Матида, 87') Предупреждения: Росс Сайкс (24'), Дан Ротс (35'), Кевин Макаллистер (81'), Юри Регер (88'), Анан Халаили (90 + 3')