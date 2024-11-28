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    Стал известен лучший футболист недели в Лиге чемпионов

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    Полузащитник «Байера» Флориан Вирц был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

    Флориан Вирц — полузащитник «Байера»
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    Флориан Вирц — полузащитник «Байера»

    В матче 5-го тура общего этапа турнира против «Ред Булл Зальцбурга» (5:0) Вирц оформил дубль и сделал голевую передачу.

    На 2-м месте расположился форвард ПСВ Малик Тилльман, который отметился 2 забитыми голами в матче против «Шахтера» (3:2), а на 3-й строчке — Матео Ретеги из «Аталанты». Футболист оформил дубль во встрече против «Янг Бойз» (4:1).

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    • В нынешнем сезоне Вирц провел за «Байер» в рамках Лиги чемпионов 5 матчей, забил 5 голов и сделал голевую передачу.

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