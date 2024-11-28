РПЛ выступила с заявлением по поводу сообщений о коррупции в судействе

Российская Премьер-лиге () отреагировала на недавние заявления губернатора Самарской областио коррупции в российском футболе.

Ранее на этой неделе Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

«Клубы Российской Премьер-Лиги последовательно выступали и продолжают выступать за честный футбол и осуждают любое проявление коррупции. Мы дорожим деловой репутацией, доверием болельщиков и отношениями с деловыми партнерами. В своей деятельности клубы РПЛ руководствуются законодательством Российской Федерации, регламентирующими документами и нормами деловой этики. С сожалением вынуждены в очередной раз констатировать, что судейский вопрос — один из главных катализаторов негативного восприятия продукта РПЛ и всего профессионального футбола.

Вместе с тем считаем, что, когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами. В противном случае, безосновательная позиция обесценивает усилия клубов, Лиги и наших партнеров по развитию премиального национального спортивного продукта, оскорбляет чувства болельщиков, наносит непоправимый вред деловой репутации и может повлечь имиджевые и экономические потери.

При этом мы максимально заинтересованы в раскрытии достоверной информации и готовы оказывать любую поддержку лицам, которые обладают сведениями, способными повлиять на репутацию клубов РПЛ. Если такие сведения подкреплены фактами.

В связи с этим мы направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе. Заявляем о необходимости проведения расследования по изложенным фактам, выражаем полную готовность принять участие в данном процессе и инициировать обращение в юрисдикционные органы РФС, а также правоохранительные органы для установления и наказания виновных лиц», — говорится в заявлении РПЛ.