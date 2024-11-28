ПСВ — «Шахтер»: счет матча 3:2, обзор голов

одержал волевую победу над(3:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов

В составе украинской команды голы записали на свой счет Даниил Сикан на 8-й минуте и Александр Зубков на 37-й минуте.

У ПСВ дублем отметился Малик Тилльман, забив свои голы на 87-й минуте и 90+1-й минуте. Еще один гол записал на свой счет Рикардо Пепи на 90+6-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги ПСВ — Шахтёр Д 3:2 Голы: 0:1 Даниил Сикан (8'), 0:2 Александр Зубков (37'), 1:2 Малик Тилльман (87'), 2:2 Малик Тилльман (90 + 1'), 3:2 Рикардо Пепи (90 + 6') ПСВ: Вальтер Бенитес, Рик Карсдорп (Ричард Ледесма, 90'), Оливье Боскальи (Ирвин Лосано, 75'), Маттео Дамс (Рикардо Пепи, 46'), Райан Фламинго, Исмаэль Сайбари, Мауро Жуниор, Ноа Ланг (Гус Тиль, 64'), Малик Тилльман, Жоан Бакайоко, Люк де Йонг Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Кевин (Бартол Франьич, 72'), Александр Зубков (Тарас Степаненко, 66'), Георгий Судаков, Дмитрий Игоревич Крыськив, Артем Бондаренко, Педриньо, Даниил Сикан (Эгиналдо, 55') Предупреждения: Оливье Боскальи (59'), Исмаэль Сайбари (85'), Дмитрий Игоревич Крыськив (87') Удаление: Педро Энрике (69')

После этого матча ПСВ занимает 18-е место в таблице с 8-ю очками в активе, а «Шахтер» — на 26-й позиции с 4 баллами.