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    «Арсенал» хочет купить Ретеги

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    Лондонский «Арсенал» нацелился на приобретение форварда итальянской «Аталанты» Матео Ретеги, сообщает издание Calcio Mercato.

    Матео Ретеги
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    Матео Ретеги

    На последней игре ЛЧ против «Янг Бойз» (6:1) скауты «канониров» внимательно следили за игрой 25-летнего игрока и остались довольны увиденным. В этом матче Ретеги оформил дубль.

    За «Аталанту» Ретеги играет первый сезон, летом он перешел из «Дженоа». Бергамаски готовы опустить его за 45 млн евро. Помимо «Арсенала» на бомбардира также претендуют «Наполи» и «Ювентус».

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    В этом сезоне Ретеги провел 19 матчей за бергамасков, в которых забил 14 мячей и сделал три голевые передачи.

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