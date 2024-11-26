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    Пьянич выйдет в старте ЦСКА на матч против «Рубина» в Кубке России

    ЦСКА — «Рубин»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы на ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между московским ЦСКА и казанским «Рубином».

    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич

    ЦСКА: Тороп, Келлвен, Виллиан Роша, Дивеев, Мойзес, Гайич, Пьянич, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Мусаев.

    Запасные: Акинфеев, Боков, Агапов, Лукин, Круговой, Мухин, Бистрович, Глебов, Жемалетдинов, Койта, Шуманский, Гуарирапа.

    «Рубин»: Ставер, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Рахмоналиев, Йочич, Зотов, Ходжа, Шабанхаджай, Фамейе.

    Запасные: Корец, Нигматуллин, Нижегородов, Ашурматов, Кабутов, Рожков, Ломовицкий, Иву, Иванов, Апшацев, Чумич, Даку.

    Встреча пройдет на на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 20.30 (мск). Первая игра завершилась вничью со счетом 0:0. Прогноз можно увидеть по ссылке.

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