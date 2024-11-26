Карпин рассказал, в каком случае вызовет Дзюбу в сборную

Главный тренер сборной Россииобъяснил, почему не собирается приглашать в национальную команду нападающего «Акрона»

Дзюба ранее заявил, что надеется забить еще хотя бы один гол за сборную России и стать ее лучшим бомбардиром. Сейчас он делит первое место с Александром Кержаковым — оба забили за национальную команду по 30 мячей.

«Я иначе поставлю вопрос: а почему Дзюба должен получить вызов в сборную? Мы давно решили, что не будем приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать через несколько лет, когда Россия вернется на международную арену.

Разумеется, если бы в официальных матчах, то вызывали бы футболистов в возрасте 30+! Как и было в отборочном цикле ЧМ-2022. Почему сегодня все опять сводится к Дзюбе, я не понимаю.

Есть ли у Дзюбы шанс побить рекорд? Ага, "событие"... Как по мне, все это не стоит выеденного яйца», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».