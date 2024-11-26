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    Карпин рассказал, в каком случае вызовет Дзюбу в сборную

    Футбол Артём Дзюба Сборная России Футбол России Акрон
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не собирается приглашать в национальную команду нападающего «Акрона» Артема Дзюбу.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Дзюба ранее заявил, что надеется забить еще хотя бы один гол за сборную России и стать ее лучшим бомбардиром. Сейчас он делит первое место с Александром Кержаковым — оба забили за национальную команду по 30 мячей.

    «Я иначе поставлю вопрос: а почему Дзюба должен получить вызов в сборную? Мы давно решили, что не будем приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать через несколько лет, когда Россия вернется на международную арену.

  • Дзюба эмоционально отреагировал на невызов в сборную на матчи с Брунеем и Сирией
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    • Разумеется, если бы в официальных матчах, то вызывали бы футболистов в возрасте 30+! Как и было в отборочном цикле ЧМ-2022. Почему сегодня все опять сводится к Дзюбе, я не понимаю.

    Есть ли у Дзюбы шанс побить рекорд? Ага, "событие"... Как по мне, все это не стоит выеденного яйца», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

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