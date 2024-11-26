Президент «Сабаха»: Вариант с Березуцким показался нам очень интересным

Василий Березуцкий — главный тренер «Сабаха» Фото: globallookpress.com
«Вариант с Василием Березуцким показался нам очень интересным. Большую роль сыграли его огромное желание, энергия и мотивация. У нас была многочасовая встреча, которая оставила сильное впечатление.
Мы также получили множество положительных отзывов от специалистов, которые ранее работали с Василием Владимировичем», — сказал Адыгелазов изданию «ВсеПроСпорт».
Ранее Василий Березуцкий входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в китайском «Шанхае Шэньхуа».