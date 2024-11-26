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    Харри Кейн«Бавария» — «ПСЖ». Онлайн
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    Президент «Сабаха»: Вариант с Березуцким показался нам очень интересным

    Футбол Футбол России
    Президент азербайджанского «Сабаха» Магсуд Адыгезалов назвал причины назначения Василия Березуцкого на пост главного тренера команды.

    Василий Березуцкий — главный тренер «Сабаха»
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    Василий Березуцкий — главный тренер «Сабаха»

    «Вариант с Василием Березуцким показался нам очень интересным. Большую роль сыграли его огромное желание, энергия и мотивация. У нас была многочасовая встреча, которая оставила сильное впечатление.

    Мы также получили множество положительных отзывов от специалистов, которые ранее работали с Василием Владимировичем», — сказал Адыгелазов изданию «ВсеПроСпорт».

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