Полузащитник «Химок»: «Краснодар» будет до конца биться за золото

Полузащитникоценил игрув нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Из тех, с кем сам играл, больше всего удивил "Краснодар". Эта команда располагает классными исполнителями. "Локомотив" тоже очень хорошо играет. В кубковом матче с ними я впервые вышел в стартовом составе "Химок". Они классно сыграли.

Очевидно, что "Краснодар" будет до конца биться за золото. У них отличный состав. Есть прекрасные футболисты, особенно в передней линии. Они забивают много голов и отдают массу голевых передач. Вместе с тем в игре команды есть необходимый баланс», — сказал Алекс Корредера Чемпионату.

После 16-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 2-е место в таблице с 38-ю очками в активе, отставая от «Зенита» на 1 балл. «Химки» располагаются на 13-й позиции с 13-ю баллами в копилке.