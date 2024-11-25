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    Полузащитник «Химок»: «Краснодар» будет до конца биться за золото

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    Полузащитник «Химок» Алекс Корредера оценил игру «Краснодара» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
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    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «Из тех, с кем сам играл, больше всего удивил "Краснодар". Эта команда располагает классными исполнителями. "Локомотив" тоже очень хорошо играет. В кубковом матче с ними я впервые вышел в стартовом составе "Химок". Они классно сыграли.

    Очевидно, что "Краснодар" будет до конца биться за золото. У них отличный состав. Есть прекрасные футболисты, особенно в передней линии. Они забивают много голов и отдают массу голевых передач. Вместе с тем в игре команды есть необходимый баланс», — сказал Алекс Корредера Чемпионату.

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