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    «Черноморец» продлил до трех матчей победную серию в Первой лиге

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    Новороссийский «Черноморец» одержал победу над КАМАЗом (Набережные Челны) в домашнем матче 20-го тура Первой лиги.

    «Черноморец»
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    «Черноморец»

    Матч в Новороссийске завершился со счетом 2:1 в пользу «Черноморца».

    Авторами забитых мячей в составе хозяев стали Роман Акбашев, реализовавший пенальти, и Иван Енин.

    У гостей отличился Давид Караев.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Черноморец» продлил победную серию в Первой лиге до трех матчей. Новороссийский клуб занимает в турнирной таблице пятое место — 33 очка. КАМАЗ находится на 13-й строчке — 22 очка.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Черноморец — КамАЗ 2:1
    Голы: 0:1 Давид Караев (4'), 1:1 Роман Акбашев (пенальти) (20'), 2:1 Иван Енин (84') Черноморец: Даниил Фролкин, Александр Сергеевич Безчаснюк, Анри Чичинадзе, Никола Кумбурович, Магомед Мусалов, Виталий Стежко, Роман Акбашев, Руслан Фищенко, Даниил Фомин, Никита Никифоров, Мераби Уридия КамАЗ: Илья Купцов, Арсен Адамов, Артём Гюрджан, Валерий Почивалин, Дмитрий Тананеев, Александр Дерюгин, Борис Фартуна, Павел Горелов, Иван Козлов, Даниэль Мишкич, Давид Караев Предупреждения: Артём Гюрджан (22'), Даниэль Мишкич (32'), Даниил Фомин (52'), Александр Сергеевич Безчаснюк (62'), Анри Чичинадзе (90+1')
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