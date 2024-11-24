«Черноморец» продлил до трех матчей победную серию в Первой лиге

«Черноморец» Фото: globallookpress.com
Матч в Новороссийске завершился со счетом 2:1 в пользу «Черноморца».
Авторами забитых мячей в составе хозяев стали Роман Акбашев, реализовавший пенальти, и Иван Енин.
У гостей отличился Давид Караев.
«Черноморец» продлил победную серию в Первой лиге до трех матчей. Новороссийский клуб занимает в турнирной таблице пятое место — 33 очка. КАМАЗ находится на 13-й строчке — 22 очка.
Футбол. Россия. Первая лига
Черноморец — КамАЗ 2:1
Голы: 0:1 Давид Караев (4'), 1:1 Роман Акбашев (пенальти) (20'), 2:1 Иван Енин (84') Черноморец: Даниил Фролкин, Александр Сергеевич Безчаснюк, Анри Чичинадзе, Никола Кумбурович, Магомед Мусалов, Виталий Стежко, Роман Акбашев, Руслан Фищенко, Даниил Фомин, Никита Никифоров, Мераби Уридия КамАЗ: Илья Купцов, Арсен Адамов, Артём Гюрджан, Валерий Почивалин, Дмитрий Тананеев, Александр Дерюгин, Борис Фартуна, Павел Горелов, Иван Козлов, Даниэль Мишкич, Давид Караев Предупреждения: Артём Гюрджан (22'), Даниэль Мишкич (32'), Даниил Фомин (52'), Александр Сергеевич Безчаснюк (62'), Анри Чичинадзе (90+1')