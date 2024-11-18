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    Карпин: Игра с Сирией будет сложнее, чем с Брунеем

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем товарищеском матче против Сирии.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Сирия — это не Бруней по силе и сыгранности команды, видны наработки тренера. Игра будет другой, сложнее. Мы понимаем, как будет играть Сирия.

    Задача ставится вне зависимости от соперника сыграть на ноль и забить как можно больше.

    Дивеев мог бы принять участие в матче, но с риском травмы. Мы рисковать не хотим», — цитирует Карпина Sport24.

    Матч Россия — Сирия пройдет 19 ноября в Волгограде, начало — в 19:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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