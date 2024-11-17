Колыванов о предстоящей встрече Россия — Сирия: Все равно матч в одну калитку

Экс-нападающий сборнойвысказался о предстоящем матче национальной команды против сборной

«Если семь ключевых игроков Сирии не прилетят на матч со сборной России, будем играть, как с Брунеем. Но Сирия чуть поинтереснее. Тут даже обсуждать не хочется — всё равно матч в одну калитку.

Я не знаю, почему они не приезжают основными составами. Огорчает. Должна же быть хоть какая-то интрига. Разочарован, что они все боятся играть с нами основными составами. Какие-то трусливые сборные», — сказал Колыванов Чемпионату.

Напомним, что матч между сборными России и Сирии состоится 19-го ноября в 19:30 мск. В прошедшей товарищеской встрече национальная команда разгромила Бруней со счетом 11:0.