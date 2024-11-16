«Манчестер Юнайтед» стремится подписать полузащитника «Баварии»

может покинутьво время зимнего трансферного окна.

По информации TEAMtalk, у немецкого футболиста есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Источник отмечает, что Горетцка входит в список трансферных целей «Манчестер Юнайтед». Английский клуб в январе планирует подписать центрального полузащитника и нападающего.

Кроме того, в подписании 29-летнего футболиста заинтересован «Унион Берлин».

Transfermarkt оценивает стоимость Горетцки в 22 миллиона евро. В текущем сезоне он провел за «Баварию» девять матчей и забил один гол.