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    «Манчестер Юнайтед» стремится подписать полузащитника «Баварии»

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    Леон Горетцка может покинуть «Баварию» во время зимнего трансферного окна.

    Леон Горетцка
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    Леон Горетцка

    По информации TEAMtalk, у немецкого футболиста есть несколько вариантов продолжения карьеры.

    Источник отмечает, что Горетцка входит в список трансферных целей «Манчестер Юнайтед». Английский клуб в январе планирует подписать центрального полузащитника и нападающего.

    Кроме того, в подписании 29-летнего футболиста заинтересован «Унион Берлин».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Горетцки в 22 миллиона евро. В текущем сезоне он провел за «Баварию» девять матчей и забил один гол.

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