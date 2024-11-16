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    «Балтика» вырвала победу у КАМАЗа в матче Первой лиги

    КАМАЗ — «Балтика»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Балтика» на чужом поле одержала победу над КАМАЗом (1:0) в матче 19-го тура российской Первой лиги.

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    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче забил защитник «Балтики» Натан Гассама на 86-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    КамАЗ — Балтика 0:1
    Гол: 0:1 Натан Гассама (86') КамАЗ: Илья Купцов, Валерий Почивалин, Дмитрий Тананеев, Борис Фартуна, Павел Горелов, Юрий Кириллов, Иван Козлов, Даниэль Мишкич, Никита Мельников, Дмитрий Стародуб, Давид Караев Балтика: Максим Бориско, Кевин Андраде, Андрей Мендель, Александр Осипов, Илья Петров, Сергей Пряхин, Владислав Саусь, Алекс Фернандес, Абу-Саид Эльдарушев, Амир Мохаммад, Varatynov S. Предупреждения: Абу-Саид Эльдарушев (21'), Даниэль Мишкич (27'), Akhmetzyanov I. (31'), Сергей Пряхин (33'), Дмитрий Тананеев (40'), Давид Караев (56'), Talalaev A. (68')

    После этого матча «Балтика» занимает 1-е место в таблице Первой лиги с 39-ю очками в активе, а КАМАЗ — на 12-й позиции (22).

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