КАМАЗ — «Балтика»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча Фото: t.me/fc_baltika
Единственный гол в этом матче забил защитник «Балтики» Натан Гассама на 86-й минуте.
Футбол. Россия. Первая лига
КамАЗ — Балтика 0:1
Гол: 0:1 Натан Гассама (86') КамАЗ: Илья Купцов, Валерий Почивалин, Дмитрий Тананеев, Борис Фартуна, Павел Горелов, Юрий Кириллов, Иван Козлов, Даниэль Мишкич, Никита Мельников, Дмитрий Стародуб, Давид Караев Балтика: Максим Бориско, Кевин Андраде, Андрей Мендель, Александр Осипов, Илья Петров, Сергей Пряхин, Владислав Саусь, Алекс Фернандес, Абу-Саид Эльдарушев, Амир Мохаммад, Varatynov S. Предупреждения: Абу-Саид Эльдарушев (21'), Даниэль Мишкич (27'), Akhmetzyanov I. (31'), Сергей Пряхин (33'), Дмитрий Тананеев (40'), Давид Караев (56'), Talalaev A. (68')
После этого матча «Балтика» занимает 1-е место в таблице Первой лиги с 39-ю очками в активе, а КАМАЗ — на 12-й позиции (22).