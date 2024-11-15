Карсли объяснил, почему Кейн не вышел с Грецией

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англиирассказал, почему в пятом туре Лиги наций А против Греции (3:0) не вышел в старте капитан команды

«Олли Уоткинс блестяще забил гол. Если мы собираемся привести этих игроков в форму, в которой мы поедем и выиграем чемпионат мира, то этим игрокам нужно иметь как можно больше опыта.

Так что это не было проявлением неуважения к Гарри. Он выйдет в стартовом составе на следующую игру, и я думаю, что из этого выступления можно извлечь много позитива», — цитирует Карсли Sky Sports.

Календарь и таблица Лиги наций

После пяти туров Англия идет первой в своей группе с 12 очками. В следующем матче она сыграет с Ирландией.