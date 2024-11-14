Китай минимально обыграл Бахрейн в матче азиатской квалификации ЧМ-2026

Завершились два матча 5-го тура группы С азиатской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

В одной из встреч Китай обыграл Бахрейн с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил Чжан Юйнин на 90+1-й минуте.

После этого матча Китай занимает 4-е место в своей группе с 6-ю очками в активе, а Бахрейн — на 5-й позиции с 5-ю баллами.

В параллельном матче Австралия сыграла вничью с Саудовской Аравией (0:0). Хозяева после этой встречи занимают 2-ю строчку с 6-ю баллами в копилке, а Саудовская Аравия — на 3-м месте с тем же количеством очков.