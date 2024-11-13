Благодаря серии удачных выступлений хозяева добыли путевку в плей-офф заблаговременно. В прошлом туре они обыграли Данию 2:1 и не оставили ей никаких шансов на первое место.
Швейцария уже совершенно точно покинет Лигу А. Все что смогли набрать «Нати» — это 2 очка. Гости сыграли вничью в двух прошлых турах.
Прогнозы и ставки
Многие считают, что испанцы продолжат свою победную серию. Это вполне вероятно, так как Швейцария проиграла в двух выездных играх турнира.
- Котировки букмекеров: 1.47 на Испанию, 4.70 на ничью, 7.00 на Швейцарию.
- Прогноз с коэффициентом 2.30 доступен на сайте LiveSport.Ru.
- Согласно расчетам искусственного интеллекта, в матче должна быть нулевая ничья.
Трансляция матча
Смотрите прямую трансляцию матча Испания — Швейцария на LiveCup.Run, где также доступны результаты, статистика и коэффициенты.
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