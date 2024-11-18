Испания
Швейцария
Испания
Турнирное положение: испанская сборная уже обеспечила себе первое место в группе.
В настоящий момент испанцы имеют в своем активе 13 очков и на шесть баллов опережают ближайшего соперника.
Испания — Швейцария: коэффициенты букмекеров
«Фурия Роха» смогла десять раз поразить ворота соперника и дважды пропустила в свои.
Последние матчи: в ноябре главная команда Испании справилась с Данией (2:1).
В октябре сборная Испании смогла победить ту же Данию (1:0) и Сербию (3:0).
В сентябре испанская «националка» разгромила Швейцарию (4:1) и сыграла вничью с Сербией (0:0).
Не сыграют: все футболисты, вызванные в сборную, готовы к игре.
Состояние команды: подопечные Луиса де ла Фуэнте летом выиграли чемпионат Европы и сейчас являются лучшей командой Старого Света.
В Лиге наций испанцы тоже не испытывают особых проблем. Они досрочно выиграли свою группу и считаются фаворитами всего турнира.
Швейцария
Турнирное положение: швейцарцы достаточно неожиданно являются аутсайдерами своей группы.
В настоящий момент «нати» имеют в своем активе два очка и идут последними в турнирной таблице.
«Красные крестоносцы» смогли четыре раза поразить ворота соперника и одиннадцать раз пропустили в свои.
Последние матчи: в ноябре швейцарская национальная команда успела сыграть вничью с Сербией (1:1).
В октябре же главная команда Швейцарии проиграла Сербии (0:2) и поделила очки с Данией (2:2).
А вот в сентябре сборная Швейцарии уступила Дании (0:2) и Испании (1:4).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Мурата Якина проваливают текущую Лигу наций и с большой долей вероятности станут последними и отправятся в Лигу В.
Швейцарская команда является достаточно сильной по составу и игре, но в этой Лиге наций у нее что-то не получается. Сейчас сложно сказать, почему так происходит, однако это явно не то, чего ждут от команды.
Статистика для ставок
- Сербия выиграла только 1 из последних 8 матчей
- Дания не может выиграть на протяжении 3 матчей
- В прошлом очном матче 8 сентября Дания переиграла Швейцарию со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.45. Ничья — в 4.50, победа Швейцарии — в 6.90.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.
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Прогноз: Испания является явным фаворитом, несмотря на то, что этот матч для нее не важен. Испанцы должны спокойно победить.
Ставка: победа Испании с форой-1,5 за 2.30.
Прогноз: швейцарцы вполне могут забить в этой игре, поэтому мяч может побывать в воротах обеих команд.
Ставка: обе забьют за 1.95.