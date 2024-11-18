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    Испания продолжит побеждать

    Испания — Швейцария: прогноз и ставка (коэффициент 2.30) на футбол. 18/11/2024 в 22:45

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    Прогноз и ставки на Испания — Швейцария
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    сборная Испании
    18 ноября в Лиге наций по футболу сыграют Испания и Швейцария. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Испания — Швейцария, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A4 18 Ноября 2024 года

    Испания

  • Мадрид
    •  Испания 22:45 Швейцария

    Швейцария

  • Берн
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    Испания

    Турнирное положение: испанская сборная уже обеспечила себе первое место в группе.

    В настоящий момент испанцы имеют в своем активе 13 очков и на шесть баллов опережают ближайшего соперника.

    Испания — Швейцария: коэффициенты букмекеров

    «Фурия Роха» смогла десять раз поразить ворота соперника и дважды пропустила в свои.

    Последние матчи: в ноябре главная команда Испании справилась с Данией (2:1).

    В октябре сборная Испании смогла победить ту же Данию (1:0) и Сербию (3:0).

    Прогнозы и ставки на спорт

    В сентябре испанская «националка» разгромила Швейцарию (4:1) и сыграла вничью с Сербией (0:0).

    Не сыграют: все футболисты, вызванные в сборную, готовы к игре.

    Состояние команды: подопечные Луиса де ла Фуэнте летом выиграли чемпионат Европы и сейчас являются лучшей командой Старого Света.

    В Лиге наций испанцы тоже не испытывают особых проблем. Они досрочно выиграли свою группу и считаются фаворитами всего турнира.

    Швейцария

    Турнирное положение: швейцарцы достаточно неожиданно являются аутсайдерами своей группы.

    В настоящий момент «нати» имеют в своем активе два очка и идут последними в турнирной таблице.

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    • «Красные крестоносцы» смогли четыре раза поразить ворота соперника и одиннадцать раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в ноябре швейцарская национальная команда успела сыграть вничью с Сербией (1:1).

    В октябре же главная команда Швейцарии проиграла Сербии (0:2) и поделила очки с Данией (2:2).

    А вот в сентябре сборная Швейцарии уступила Дании (0:2) и Испании (1:4).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: подопечные Мурата Якина проваливают текущую Лигу наций и с большой долей вероятности станут последними и отправятся в Лигу В.

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    Швейцарская команда является достаточно сильной по составу и игре, но в этой Лиге наций у нее что-то не получается. Сейчас сложно сказать, почему так происходит, однако это явно не то, чего ждут от команды.

    Статистика для ставок

    • Сербия выиграла только 1 из последних 8 матчей

    • Дания не может выиграть на протяжении 3 матчей

    • В прошлом очном матче 8 сентября Дания переиграла Швейцарию со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.45. Ничья — в 4.50, победа Швейцарии — в 6.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

    Прогноз: Испания является явным фаворитом, несмотря на то, что этот матч для нее не важен. Испанцы должны спокойно победить.

    Ставка: победа Испании с форой-1,5 за 2.30.

    Прогноз: швейцарцы вполне могут забить в этой игре, поэтому мяч может побывать в воротах обеих команд.

    Ставка: обе забьют за 1.95.

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    Испания — Швейцария: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 18.11.2024. Прогнозы на футбол. Испания продолжит побеждать
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