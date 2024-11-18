18 ноября в Лиге наций по футболу сыграют Испания и Швейцария. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Испания — Швейцария, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Испания

Турнирное положение: испанская сборная уже обеспечила себе первое место в группе.

В настоящий момент испанцы имеют в своем активе 13 очков и на шесть баллов опережают ближайшего соперника.

«Фурия Роха» смогла десять раз поразить ворота соперника и дважды пропустила в свои.

Последние матчи: в ноябре главная команда Испании справилась с Данией (2:1).

В октябре сборная Испании смогла победить ту же Данию (1:0) и Сербию (3:0).

Прогнозы и ставки на спорт

В сентябре испанская «националка» разгромила Швейцарию (4:1) и сыграла вничью с Сербией (0:0).

Не сыграют: все футболисты, вызванные в сборную, готовы к игре.

Состояние команды: подопечные Луиса де ла Фуэнте летом выиграли чемпионат Европы и сейчас являются лучшей командой Старого Света.

В Лиге наций испанцы тоже не испытывают особых проблем. Они досрочно выиграли свою группу и считаются фаворитами всего турнира.

Швейцария

Турнирное положение: швейцарцы достаточно неожиданно являются аутсайдерами своей группы.

В настоящий момент «нати» имеют в своем активе два очка и идут последними в турнирной таблице.

«Красные крестоносцы» смогли четыре раза поразить ворота соперника и одиннадцать раз пропустили в свои.

Последние матчи: в ноябре швейцарская национальная команда успела сыграть вничью с Сербией (1:1).

В октябре же главная команда Швейцарии проиграла Сербии (0:2) и поделила очки с Данией (2:2).

А вот в сентябре сборная Швейцарии уступила Дании (0:2) и Испании (1:4).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Мурата Якина проваливают текущую Лигу наций и с большой долей вероятности станут последними и отправятся в Лигу В.

Швейцарская команда является достаточно сильной по составу и игре, но в этой Лиге наций у нее что-то не получается. Сейчас сложно сказать, почему так происходит, однако это явно не то, чего ждут от команды.

Статистика для ставок

Сербия выиграла только 1 из последних 8 матчей

Дания не может выиграть на протяжении 3 матчей

В прошлом очном матче 8 сентября Дания переиграла Швейцарию со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.45. Ничья — в 4.50, победа Швейцарии — в 6.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

Прогноз: Испания является явным фаворитом, несмотря на то, что этот матч для нее не важен. Испанцы должны спокойно победить.

Ставка: победа Испании с форой-1,5 за 2.30.

Прогноз: швейцарцы вполне могут забить в этой игре, поэтому мяч может побывать в воротах обеих команд.

Ставка: обе забьют за 1.95.