приметв матче заключительного тура группового этапа Лиги наций . Обе команды находятся в первой двойке. Португальцы занимают первое место, а хорваты — второе.

Хорватия в прошлом туре проиграла Шотландии 0:1. Португалия не заметила Польшу, которую она разгромила со счетом 5:1 у себя дома.

К слову, на своем поле «шашечные» набрали максимальные 6 очков в двух турах, пропустив всего один мяч. Таким образом, на своем поле команда Златко Далича не проигрывает уже 3-й матч.

Прогнозы и ставки

Если верить оценкам специалистов, то соперники практически равны по силам. По крайней мере, так все выглядит на бумаге.

Букмекеры дают такие оценки: 2.65 на победу Хорватии, 3.25 на ничью и 2.85 на победу Португалии.

на победу Хорватии, на ничью и на победу Португалии. В своем прогнозе аналитики LiveSport.Ru предложили два варианта развития событий с коэффициентами 3.35 и 1.78 .

предложили два варианта развития событий с коэффициентами и . Прогноз ИИ: сборная Хорватии обыграет команду Португалии со счетом 2:0.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча Хорватия — Португалия на LiveCup.Run. Помимо видео там вы найдете подробную статистику команд, стартовые составы на игру и коэффициенты букмекеров.

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