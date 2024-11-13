ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Янник СиннерСиннер и все остальные, капитуляция Медведева и деградация мужского тура
    Все новости спорта

    Хорватия — Португалия: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол УЕФА Лига наций Сборная Португалии Португалия Сборная Хорватии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Хорватия примет Португалию в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций. Обе команды находятся в первой двойке. Португальцы занимают первое место, а хорваты — второе.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Хорватия в прошлом туре проиграла Шотландии 0:1. Португалия не заметила Польшу, которую она разгромила со счетом 5:1 у себя дома.

    К слову, на своем поле «шашечные» набрали максимальные 6 очков в двух турах, пропустив всего один мяч. Таким образом, на своем поле команда Златко Далича не проигрывает уже 3-й матч.

    Прогнозы и ставки

    Если верить оценкам специалистов, то соперники практически равны по силам. По крайней мере, так все выглядит на бумаге.

    • Букмекеры дают такие оценки: 2.65 на победу Хорватии, 3.25 на ничью и 2.85 на победу Португалии.

    • В своем прогнозе аналитики LiveSport.Ru предложили два варианта развития событий с коэффициентами 3.35 и 1.78.

    • Прогноз ИИ: сборная Хорватии обыграет команду Португалии со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча Хорватия — Португалия на LiveCup.Run. Помимо видео там вы найдете подробную статистику команд, стартовые составы на игру и коэффициенты букмекеров.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания продолжит побеждать
  • Испания — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сейчас уфимцы все-таки сильнее подопечных Разина...
  • «Салават Юлаев» — «Металлург Мг». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Смогут ли Сербия и Дания определить сильнейшего?
  • Сербия — Дания. Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Испания — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Сербия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Хорватия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Болгария — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Россия — Сирия
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Венгрия — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.85
  • Прогноз на матч Чехия — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры