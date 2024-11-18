В рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций Хорватия на своем поле примет Португалию. Поединок пройдет 18 ноября и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Хорватия — Португалия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хорватия

Турнирное положение: Сборная практически гарантировала себе место в плей-офф Лиги наций. После 5-и туров Хорватия занимает 2-е место с 7-ю очками в активе.

На своем поле сборная набрала максимальное количество очков за 2 тура, пропустив всего 1 мяч при 3-х забитых. По этому показателю Хорватия уступает только Португалии.

Последние матчи: В прошедшем туре Лиги наций Хорватия неожиданно проиграла Шотландии со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 86-й минуте.

В последних 5-и матчах группового этапа турнира сборная по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. В одном из последних поединков Хорватия сыграла вничью с Польшей (3:3), команды забили 5 голов уже в 1-м тайме.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Для того, чтобы гарантировать себе место в плей-офф Хорватии необходимо хотя-бы сыграть вничью с Португалией в предстоящем матче.

В сборной продолжает доминировать полузащитник Лука Модрич, который выполняет огромный объем работы даже в 39 лет. За 5 встреч футболист забил 1 гол.

Португалия

Турнирное положение: Сборная уже гарантировала себе выход в плей-офф с 1-го места в группе. За 5 туров Португалия набрала 13 очков, опережая Хорватию на 6 баллов.

Команда потеряла только 2 очка за весь групповой этап именно на чужом поле. Несмотря на это, Португалия в гостях пропустила только 1 гол.

Последние матчи: В прошедшем поединке Лиги наций сборная разгромила Польшу со счетом 5:1, а до этого команда сыграла вничью с Шотландией (0:0). Матчем ранее португальцы вновь одолели польскую сборную (3:1).

Сборная не проиграла ни одного матча на групповом этапе. За этот период Португалия 4 раза победила и однажды сыграла вничью, команда пропустила всего 4 мяча за 5 встреч.

Состояние команды: Сборная является одним из фаворитов всего турнира, команда начнет свой путь в плей-офф с четвертьфинала. Несмотря на это, Хорватия может дать бой португальцам в последнем туре.

В последних 3-х очных встречах Португалия дважды обыгрывала хорватскую сборную. В предстоящем матче португальцы не имеют турнирных задач, а Хорватии необходимо набрать хотя-бы 1 балл.

Статистика для ставок

Португалия не проиграла ни одного матча на групповом этапе Лиги наций

Хорватия пропустила 5 голов в последних 3-х матчах

В последних 5-и очных встречах Хорватия обыгрывала Португалию только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Португалии — 2.30, победа Хорватии — 3.15, ничья — 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что сборные поделят очки в предстоящем матче.

Ставка: Ничья за 3.35.

Прогноз: Эти сборные точно смогут забить хотя-бы по одному голу.

Ставка: Обе забьют за 1.78.