Карпин: Лучше сыграть с Брунеем, чем с «Краснодаром»

Главный тренер сборной Россиивысказался об уровне соперников национальной команды.

«Сыграть с Брунеем или с "Краснодаром"? С Брунеем. Потому что это сборная, "Краснодар" — это клуб. Клубы должны играть с клубами, а сборные — со сборными. Сила соперника важна. Если больше будет таких соперников, как Сербия или Камерун, мы все будем счастливы. Но что есть, то есть. Для подготовки к матчам можно сыграть с хорошим, сильным клубом. В нынешних условиях надо играть со сборными, пускай не самого сильного качества», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Товарищеский матч между сборными России и Брунея состоится 15-го ноября в 19:00 мск. Встреча пройдет в Краснодаре. Игра против Сирии состоится 19-го ноября в Волгограде.