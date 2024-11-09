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    «Реал» разбил «Осасуну», Винисиус забил три мяча, Лунин сделал ассист

    «Реал» — «Осасуна»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В матче 13-го тура испанской Примеры «Реал» в родных стенах разгромил «Осасуну» со счетом 4:0.

    Винисиус
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    Винисиус

    Автором хет-трика в этой игре стал Винисиус Жуниор, еще один гол на счету Джуда Беллингема.

    Примечательно, что во время третьего гола результативную передачу сделал вратарь Андрей Лунин.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Осасуна 4:0
    Голы: 1:0 Винисиус Жуниор (34'), 2:0 Джуд Беллингхэм (42'), 3:0 Винисиус Жуниор (61'), 4:0 Винисиус Жуниор (69') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Эдер Милитао (Raul Asencio, 30'), Антонио Рюдигер, Фран Гарсия, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинжа, Джуд Беллингхэм (Арда Гюлер, 75'), Лукас Васкес (Лука Модрич, 46'), Родриго (Браим Диас, 20'), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (Эндрик, 75') Осасуна: Серхио Эррера, Абель Бретонес, Флавиен Бойомо, Алехандро Катена, Хесус Аресо, Рубен Пенья (Рауль Гарсия, 60'), Аймар Орос (Рубен Гарсия, 72'), Лукас Торро, Хон Монкайола (Икер Муньос, 82'), Брайан Сарагоса (Хосе Арнаис, 82'), Анте Будимир (Мойсес Гомес, 72') Предупреждения: Алехандро Катена (55'), Лукас Торро (88')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Таким образом, «Реал» смог набрать 27 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице. У «Осасуны» 21 балл и пятая строчка.

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