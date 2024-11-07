«Галатасарай» обыграл «Тоттенхэм», «Лудогорец» уступил «Атлетику» Бильбао в ЛЕ

Закончились очередные три встречи общего этапа Лиги Европы

Турецкий «Галатасарай» на своем поле был сильнее английского «Тоттенхэма» — 3:2.

В составе победителей дублем отличился Виктор Осимхен, еще один мяч на счету Юнуса Акгуна.

За «шпор» забивали 19-летний форвард Уилл Ланкшир и Доминик Соланке.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Галатасарай — Тоттенхэм 3:2 Голы: 1:0 Юнус Акгюн (6'), 1:1 William Lankshear (18'), 2:1 Виктор Осимхен (31'), 3:1 Виктор Осимхен (39'), 3:2 Доминик Соланке (69') Галатасарай: Фернандо Муслера, Кан Айхан, Давинсон Санчес, Абдюлькерим Бардакджи, Лукас Торрейра, Габриэл Сара (Беркан Кутлу, 85'), Юнус Акгюн (Элиас Йелерт, 80'), Дрис Мертенс (Хаким Зиеш, 73'), Виктор Осимхен (Керем Демирбай, 80'), Мауро Икарди (Миши Батшуайи, 85'), Baris Alper Yilmaz Тоттенхэм: Фрейзер Форстер, Бен Дэвис, Раду Дрэгушин, Бреннан Джонсон (Родриго Бентанкур, 46'), Лукас Бергвалль (Доминик Соланке, 69'), Ив Биссума, Джеймс Мэддисон (Папе Сарр, 66'), Арчи Грей, Педро Порро, Сон Хын Мин (Деян Кулушевски, 46'), William Lankshear Предупреждения: Дрис Мертенс (16'), Раду Дрэгушин (32'), Деян Кулушевски (48'), William Lankshear (53'), Габриэл Сара (54'), William Lankshear (60'), Ив Биссума (61'), Родриго Бентанкур (90 + 3'), Лукас Торрейра (90 + 6')

Календарь и таблица Лиги Европы

Болгарский «Лудогорец» проиграл испанскому «Атлетику» — 1:2.

На 20-й минуте хозяева вышли вперед после гола Эрика Маркуса.

Баски сравняли счет на 73-й минуте благодаря точному удару Нико Уильямса, а еще через минуту победу принес Нико Серрано.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Лудогорец — Атлетик 1:2 Голы: 1:0 Erick Marcus (20'), 1:1 Иньяки Уильямс (73'), 1:2 Nicolas Serrano (74') Лудогорец: Сержио Падт, Аслак Витри (Дэнни Групер, 85'), Оливье Вердон, Диниш Алмейда, Сон, Иван Йорданов (Ивайло Чочев, 85'), Дерой Дуарте, Руан Секо, Квандво Дуа, Рик, Marcus Erick Атлетик: Хулен Агирресабала, Юри Берчиче, Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Андони Горосабель (Оскар де Маркос, 56'), Беньят Прадос (Микель Весга, 56'), Иньиго Руис де Галарета (Унаи Гомес, 68'), Альваро Джало (Nicolas Serrano, 56'), Нико Уильямс (Андер Эррера, 84'), Алехандро Беренгер, Иньяки Уильямс Предупреждения: Юри Берчиче (23'), Рик (30'), Даниэль Вивиан (48'), Микель Весга (72'), Георги Русев (77'), Руан Секо (90 + 4'), Nicolas Serrano (90 + 4')

Прогнозы и ставки на футбол

Румынский «Стяуа» был сильнее датского «Мидтюланна» — 2:0.

Голы в этой игре забивали Флорин Танасе и Даниэль Бирлиджа.