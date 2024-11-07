«Галатасарай» обыграл «Тоттенхэм», «Лудогорец» уступил «Атлетику» Бильбао в ЛЕ

Виктор Осимхен Фото: globallookpress.com
Турецкий «Галатасарай» на своем поле был сильнее английского «Тоттенхэма» — 3:2.
В составе победителей дублем отличился Виктор Осимхен, еще один мяч на счету Юнуса Акгуна.
За «шпор» забивали 19-летний форвард Уилл Ланкшир и Доминик Соланке.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Галатасарай — Тоттенхэм 3:2
Голы: 1:0 Юнус Акгюн (6'), 1:1 William Lankshear (18'), 2:1 Виктор Осимхен (31'), 3:1 Виктор Осимхен (39'), 3:2 Доминик Соланке (69') Галатасарай: Фернандо Муслера, Кан Айхан, Давинсон Санчес, Абдюлькерим Бардакджи, Лукас Торрейра, Габриэл Сара (Беркан Кутлу, 85'), Юнус Акгюн (Элиас Йелерт, 80'), Дрис Мертенс (Хаким Зиеш, 73'), Виктор Осимхен (Керем Демирбай, 80'), Мауро Икарди (Миши Батшуайи, 85'), Baris Alper Yilmaz Тоттенхэм: Фрейзер Форстер, Бен Дэвис, Раду Дрэгушин, Бреннан Джонсон (Родриго Бентанкур, 46'), Лукас Бергвалль (Доминик Соланке, 69'), Ив Биссума, Джеймс Мэддисон (Папе Сарр, 66'), Арчи Грей, Педро Порро, Сон Хын Мин (Деян Кулушевски, 46'), William Lankshear Предупреждения: Дрис Мертенс (16'), Раду Дрэгушин (32'), Деян Кулушевски (48'), William Lankshear (53'), Габриэл Сара (54'), William Lankshear (60'), Ив Биссума (61'), Родриго Бентанкур (90 + 3'), Лукас Торрейра (90 + 6')
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Болгарский «Лудогорец» проиграл испанскому «Атлетику» — 1:2.
На 20-й минуте хозяева вышли вперед после гола Эрика Маркуса.
Баски сравняли счет на 73-й минуте благодаря точному удару Нико Уильямса, а еще через минуту победу принес Нико Серрано.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Лудогорец — Атлетик 1:2
Голы: 1:0 Erick Marcus (20'), 1:1 Иньяки Уильямс (73'), 1:2 Nicolas Serrano (74') Лудогорец: Сержио Падт, Аслак Витри (Дэнни Групер, 85'), Оливье Вердон, Диниш Алмейда, Сон, Иван Йорданов (Ивайло Чочев, 85'), Дерой Дуарте, Руан Секо, Квандво Дуа, Рик, Marcus Erick Атлетик: Хулен Агирресабала, Юри Берчиче, Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Андони Горосабель (Оскар де Маркос, 56'), Беньят Прадос (Микель Весга, 56'), Иньиго Руис де Галарета (Унаи Гомес, 68'), Альваро Джало (Nicolas Serrano, 56'), Нико Уильямс (Андер Эррера, 84'), Алехандро Беренгер, Иньяки Уильямс Предупреждения: Юри Берчиче (23'), Рик (30'), Даниэль Вивиан (48'), Микель Весга (72'), Георги Русев (77'), Руан Секо (90 + 4'), Nicolas Serrano (90 + 4')
Румынский «Стяуа» был сильнее датского «Мидтюланна» — 2:0.
Голы в этой игре забивали Флорин Танасе и Даниэль Бирлиджа.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Стяуа — Мидтьюлланн 2:0
Голы: 1:0 Флорин Тэнасе (16'), 2:0 Даниэль Бырлиджа (46') Стяуа: Штефан Тырновану, Валентин Крецу, Сиябонга Нгезана, Михай Попеску, Ристо Радунович, Александру Бэлуцэ (Малком Эджума, 46'), Адриан Шут, Флорин Тэнасе (Баба Альхассан, 30'), Мариус Штефэнеску (Октавиан Попеску, 46'), Даниэль Бырлиджа (Дэниел Попа, 81'), Давид Микулеску (William Baeten, 90') Мидтьюлланн: Дамиан Эмилиано Мартинес (Педро Браво, 80'), Элиас Рабн Олафссон, Йоэль Андерссон, Мадс Бек, Усман Дяо, Кевин Мбабу (Виктор Бак, 70'), Дарио Осорио (Адам Габриэл, 80'), Оливер Сёренсен, Дениль Кастильо (Ян Кухта, 70'), Адам Букса, Mikel Gogorza (Вальдемар Бюсков, 61') Предупреждение: Адам Букса (89')