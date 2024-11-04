Бонгонда вошел в символическую сборную 14 тура РПЛ по версии болельщиков

Тео Бонгонда — нападающий «Спартака» Фото: globallookpress.com
Символическая сборная 14-го тура РПЛ:
- Вратарь: Никита Медведев («Пари НН»),
- Защитники: Родригу Эсковал («Акрон»), Илья Самошников («Локомотив»), Витор Тормена, Сергей Петров (оба — «Краснодар»),
- Полузащитники: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Артем Тимофеев («Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»),
- Нападающие: Хуан Боселли («Пари НН»), Джон Кордоба («Краснодар»), Тео Бонгонда («Спартак).
После 14-и туров "Краснодар" занимает 1-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. На 2-й позиции располагается "Зенит" (33 балла), а 3-ку лидеров замыкает "Локомотив" (31).