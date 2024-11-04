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    Бонгонда вошел в символическую сборную 14 тура РПЛ по версии болельщиков

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    Стала известна символическая сборная 14-го тура российской Премьер-лиги. Голосование болельщиков проходило в телеграм-канале «Матч Премьер».

    Тео Бонгонда — нападающий «Спартака»
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    Тео Бонгонда — нападающий «Спартака»

    Символическая сборная 14-го тура РПЛ:

    • Вратарь: Никита Медведев («Пари НН»),

    • Защитники: Родригу Эсковал («Акрон»), Илья Самошников («Локомотив»), Витор Тормена, Сергей Петров (оба — «Краснодар»),

    • Полузащитники: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Артем Тимофеев («Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»),

    • Нападающие: Хуан Боселли («Пари НН»), Джон Кордоба («Краснодар»), Тео Бонгонда («Спартак).

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    • После 14-и туров "Краснодар" занимает 1-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. На 2-й позиции располагается "Зенит" (33 балла), а 3-ку лидеров замыкает "Локомотив" (31).

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