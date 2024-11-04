Президент «Динамо» Мх о трансферах: Акцент будет на поиск игроков атаки

Президент махачкалинскоговысказался о трансферных планах клуба ближайшей зимой.

«Мы вместе с тренерским штабом работаем над этим вопросом. Что касается позиций для усиления, то могу сказать, что мы будем пытаться взять игроков на позицию, которая может быть усилена.

Понятно, что больший акцент будет на поиск игроков группы атаки, поскольку у нас есть с этим некоторые проблемы, мало голов забиваем», — сказал Гаджиев СЭ.

После 14-и туров в российской Премьер-лиге махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место с 12-ю очками в активе. За этот период команда забила только 7 голов.