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    Президент «Динамо» Мх о трансферах: Акцент будет на поиск игроков атаки

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    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о трансферных планах клуба ближайшей зимой.

    Гаджи Гаджиев — президент махачкалинского «Динамо»
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    Гаджи Гаджиев — президент махачкалинского «Динамо»

    «Мы вместе с тренерским штабом работаем над этим вопросом. Что касается позиций для усиления, то могу сказать, что мы будем пытаться взять игроков на позицию, которая может быть усилена.

    Понятно, что больший акцент будет на поиск игроков группы атаки, поскольку у нас есть с этим некоторые проблемы, мало голов забиваем», — сказал Гаджиев СЭ.

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