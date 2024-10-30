Матч «Валенсия» — «Реал» может быть перенесен из-за наводнения

Матч 12-го тура испанской Примеры междумогут перенести из-за наводнения. Об этом сообщает As.

Стало известно, что на востоке и юге Испании прошли сильные дожди, из-за чего некоторые районы были сильно затоплены. Ранее в СМИ сообщалось о 62-х погибших.

Руководство «Валенсии» может сообщить о переносе матча на другой день, а боссы «Реала» согласятся с любым решением. Встреча между этими командами должна была состояться 2-го ноября в 23:00 мск.

После 11-и туров в испанской Примере «сливочные» занимают 2-е место в таблице с 24 очками в активе. «Валенсия» — на последней 20-й позиции (7).