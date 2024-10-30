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    Матч «Валенсия» — «Реал» может быть перенесен из-за наводнения

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    Матч 12-го тура испанской Примеры между «Валенсией» и «Реалом» могут перенести из-за наводнения. Об этом сообщает As.

    «Валенсия»
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    «Валенсия»

    Стало известно, что на востоке и юге Испании прошли сильные дожди, из-за чего некоторые районы были сильно затоплены. Ранее в СМИ сообщалось о 62-х погибших.

    Руководство «Валенсии» может сообщить о переносе матча на другой день, а боссы «Реала» согласятся с любым решением. Встреча между этими командами должна была состояться 2-го ноября в 23:00 мск.

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    • После 11-и туров в испанской Примере «сливочные» занимают 2-е место в таблице с 24 очками в активе. «Валенсия» — на последней 20-й позиции (7).

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