Личка: В конце матча у нас начинается паника и хаос, это надо прекратить

Главный тренервысказался об игре своей команды в нынешнем сезоне.

«Я бы хотел больше таких матчей, как, например, в Казани ("Рубин" — "Динамо" — 0:4), где ты достаточно концентрированно играешь сзади, удаётся забивать и хорошо реализовывать моменты.

В матче с "Химками" реализация тоже была неплохая, забили четыре. Но были проблемы с длинными передачами "Химок", которые Заболотный всегда очень хорошо принимал, делал скидки. Это в большей степени работа полузащиты, которая должна на эти передачи реагировать.

Первый гол "Химок" — это вообще брак концентрации. Мы бегали по полю и праздновали гол, а во время длинного паса центральные полузащитники стояли и смотрели футбол. Второй гол — то же самое. Бакаев забил красивый гол в "девятку", но с ним должна была быть борьба. Третий гол понимаю: удар и рикошет в ворота, но два первых… И в конце матча начинается паника, хаос. Это надо прекратить, быть более спокойными», — сказал Личка Чемпионату.

После 13-и туров в российской Премьер-лиге «Динамо» занимает 4-е место в таблице с 26-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Ростова» 1-го ноября.