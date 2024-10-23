«Ростов» — «Локомотив»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче шестого тура группового этапа Кубка России «Локомотив» по пенальти победил «Ростов» — 2:2, по пенальти 8:7.

В основное время соперники забили по два мяча. На голы Ивана Комарова и Алексея Сутормина гости ответили точными ударами Алексея Батракова и Дмитрия Баринова.

Футбол. Россия. Кубок. Группа B Ростов — Локомотив 2:3 Голы: 0:1 Алексей Батраков (пенальти) (16'), 1:1 Иван Комаров (19'), 2:1 Алексей Сутормин (пенальти) (90+3'), 2:2 Дмитрий Баринов (90+6'), : Тимур Сулейманов (пенальти) (1'), : Николай Комличенко (пенальти) (1'), : Владислав Сарвели (пенальти) (3'), : Максим Осипенко (пенальти) (3'), : Ньямси Жерзино (пенальти) (4'), : Герман Игнатов (пенальти) (4'), : Вадим Раков (пенальти) (5'), : Мохаммад Мохеби (пенальти) (5'), : Евгений Морозов (пенальти) (6'), : Андрей Лангович (пенальти) (6'), : Артём Тимофеев (пенальти) (7'), : Константин Кучаев (пенальти) (7'), : Илья Самошников (пенальти) (9'), : Илья Вахания (пенальти) (9'), : Дмитрий Баринов (пенальти) (10') Ростов: Рустам Ятимов, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин, Герман Игнатов, Илья Жбанов, Иван Комаров, Константин Кучаев, Даниил Шанталий, Родриго Саравия, Алексей Сутормин, Антон Шамонин Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Эдгар Севикян, Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Дмитрий Воробьёв Предупреждения: Родриго Саравия (15'), Евгений Морозов (39'), Алексей Сутормин (44'), Ньямси Жерзино (90+1')

Таким образом, у «Локомотива» 17 очков и первое место в группе. У «Ростова» 11 баллов и вторая строчка. Обе команды шагнули в плей-офф.