«Астон Вилла» — «Болонья»: счет матча 2:0, обзор голов

на своем поле оказалась сильнее(2:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе хозяев голы записали на свой счет Джон Макгинн на 55-й минуте и Джон Дуран на 64-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Астон Вилла — Болонья 2:0 Голы: 1:0 Джон МакГинн (55'), 2:0 Джон Дуран (64') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Диего Карлос, Пау Торрес, Ян Матсен, Амаду Онана (Росс Баркли, 46'), Юри Тилеманс (Бубакар Камара, 78'), Джон МакГинн (Джейден Филоджин, 66'), Леон Бэйли (Джейкоб Рэмси, 66'), Морган Роджерс, Джон Дуран (Олли Уоткинс, 66') Болонья: Лукаш Скорупски, Хараламбос Ликояннис, Джон Лукуми, Сэм Бёкема, Стефан Пош, Кацпер Урбаньски (Никола Моро, 67'), Ремо Фройлер, Джованни Фаббиан, Дан Ндой (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 77'), Тёйс Даллинга (Сантьяго Кастро, 66'), Риккардо Орсолини (Йенс Одгор, 46') Предупреждения: Риккардо Орсолини (19'), Стефан Пош (45'), Хараламбос Ликояннис (47'), Росс Баркли (50'), Ремо Фройлер (54')

После этого матча «Астон Вилла» занимает 1-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 9-ю очками в активе, а «Болонья» располагается на 28-й строчке (1).