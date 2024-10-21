«Акрон» сообщил, когда Дзюба возобновит тренировки

в ближайшее время может возобновить тренировки в общей группе

Дзюба получил микроповреждение задней поверхности бедра в начале матча с «Зенитом» (0:5) в 12 туре РПЛ. Сейчас 36-летний футболист проходит период активного восстановления под наблюдением медицинского штаба «Акрона».

«Надеемся, что в ближайшее время Артем вернется в общую группу», — сообщили в пресс-службе тольяттинского клуба.

Дзюба провел в текущем сезоне РПЛ пять матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

В ближайшем матче «Акрон» сыграет 23 октября против «Рубина» в рамках группового этапа Кубка России.