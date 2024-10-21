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    «Акрон» сообщил, когда Дзюба возобновит тренировки

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    Артем Дзюба в ближайшее время может возобновить тренировки в общей группе «Акрона».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба получил микроповреждение задней поверхности бедра в начале матча с «Зенитом» (0:5) в 12 туре РПЛ. Сейчас 36-летний футболист проходит период активного восстановления под наблюдением медицинского штаба «Акрона».

    «Надеемся, что в ближайшее время Артем вернется в общую группу», — сообщили в пресс-службе тольяттинского клуба.

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    • Дзюба провел в текущем сезоне РПЛ пять матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

    В ближайшем матче «Акрон» сыграет 23 октября против «Рубина» в рамках группового этапа Кубка России.

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