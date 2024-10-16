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    Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» раскритиковал назначение Тухеля на пост главного тренера сборной Англии

    Футбол Сборная Англии Футбол Англии ЧМ-2026 Манчестер Юнайтед
    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Я поддержал решение назначить Свен-Йорана Эрикссона 20 с лишним лет назад, но в конце того периода я пришел к выводу, что ущерб, нанесенный английским тренерам, был значительным, и изменил свое мнение.

    Саутгейт восстановил веру в английский тренерский цех и наших игроков, он проделал отличную работу, но сейчас мы решили пойти другим путем, и FA придется ответить на несколько сложных вопросов.

    То, что сделала FA, не похоже на стратегическое решение, это скорее инстинктивное решение в свете того, что произошло в последнее время. Я думаю, что FA придется ответить на несколько сложных вопросов относительно английских тренеров.

    Я думаю, мы вредим самим себе. Я действительно думаю, что есть выдающиеся кандидаты из Англии, которых можно было бы назначить.

    Мы находимся в тупике в плане тренерской работы. Английский тренерский цех имеет одну из худших репутаций в Европе — у нас нет четкой идентичности, и мы не выработали уникальный стиль.

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    • Мы видели, как тренеры со всей Европы приезжают в АПЛ и привносят свой стиль в наш футбол, мы копируем его, но, на мой взгляд, нам нужно создать индивидуальность и дать английским тренерам процветать.

    Я думал, что [назначение иностранных тренеров] осталось в прошлом», — приводит слова Невилла The Telegraph.

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