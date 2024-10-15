Терзич: Я готов к следующей главе своей карьеры

Бывший главный тренер дортмундскойдал комментарий по поводу своего будущего.

«Я готов к следующей главе своей карьеры. Размышлял и готовился, думал, что было хорошо в прошлом и чего я не хочу повторять. Не знаю, где и когда начнётся следующая глава, но хочу быть готовым.

Я молодой наставник, но за три сезона на посту главного тренера мне удавалось бороться за трофеи каждый сезон. К счастью, я выиграл один в своём первом сезоне, а именно: Кубок Германии. Несколько лет назад я думал, что нахожусь в энных милях от завоевания трофея, но в последние годы понял, что до них всего лишь шаг или два. Это то, что движет мной и заставляет меня быть голодным», — приводит слова Терзича Coaches Voice.

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Напомним, что Терзич покинул дортмундскую «Боруссию» по окончанию прошлого сезона.