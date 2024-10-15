Калафьори: Сборная Италии должна забыть фиаско на Евро-2024

Защитник «Арсенала» и сборной Италииотметил, что команда добилась прогресса после Евро-2024. По словам футболиста, «Скуадре Адзурре» есть, в чем прибавить.

«Мы совершенно другая команда, нежели на Евро-2024. Вы можете видеть, как мы доминируем. Мы должны продолжать в том же духе, мы забыли фиаско на чемпионате Европы, которое мы использовали в своих интересах.

Что нужно доработать? Нам нужно улучшать работу со стандартными положениями. Это очевидно, поэтому мы пропускаем только такие голы. Я не знаю, небрежны ли мы или неорганизованны, но это единственный недостаток, который мы имеем в последних играх, и мы должны работать над его решением», — цитирует игрока TMW.