Стало известно, кто может заменить тен Хага на посту главного тренера «МЮ»

Руководстворассматривает кандидатуры как минимум двух специалистов, которые могут заменитьна посту главного тренера.

По информации журналиста Джереми Кросса, в случае увольнения тен Хага «МЮ» попробует договориться с главным тренером миланского «Интера» Симоне Индзаги.

Между тем CaughtOffside утверждает, что в английский клуб может обратиться к экс-тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Британские СМИ при этом настаивают на том, что на этой неделе точно не стоит ждать увольнения тен Хага. Как сообщает The Telegraph, нидерландец будет готовить команду к ближайшим матчам против «Астон Виллы» и «Порту».

Прогнозы и ставки на АПЛ

«Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ после шести туров.