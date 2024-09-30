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    Стало известно, кто может заменить тен Хага на посту главного тренера «МЮ»

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    Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры как минимум двух специалистов, которые могут заменить Эрика тен Хага на посту главного тренера.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    По информации журналиста Джереми Кросса, в случае увольнения тен Хага «МЮ» попробует договориться с главным тренером миланского «Интера» Симоне Индзаги.

    Между тем CaughtOffside утверждает, что в английский клуб может обратиться к экс-тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

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  • 26/09/2024

    • Британские СМИ при этом настаивают на том, что на этой неделе точно не стоит ждать увольнения тен Хага. Как сообщает The Telegraph, нидерландец будет готовить команду к ближайшим матчам против «Астон Виллы» и «Порту».

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    «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ после шести туров.

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